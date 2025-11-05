Sicurezza a Bergamo | 30 mila euro dal Comune per videosorveglianza allarmi e porte blindate

Bergamo. Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi economici a fondo perduto, finalizzati a sostenere investimenti innovativi per l’aumento della sicurezza e la prevenzione di furti, rapine e atti vandalici. “Con questo bando vogliamo continuare a sostenere concretamente commercianti, associazioni e condomìni che investono nella sicurezza dei nostri quartieri – dichiara Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza -. Prevenire furti e atti vandalici significa migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità. Si tratta di un’iniziativa che rientra pienamente nella nostra visione di sicurezza urbana partecipata, in cui l’amministrazione gioca un ruolo attivo ma condiviso con chi vive e lavora quotidianamente sul territorio”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sicurezza a Bergamo: 30 mila euro dal Comune per videosorveglianza, allarmi e porte blindate

