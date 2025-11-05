Sicilia Game Expo 2025

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti, partenza, via! L’abbiamo detto tutti, da bambini, prima di incominciare un gioco. E proprio il gioco, in tutte le sue forme, sarà il protagonista della seconda edizione di Sicilia Game Expo, che si svolgerà a SiciliaFiera, Misterbianco, i prossimi 15 e 16 novembre nei padiglioni B1, B2 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sicilia game expo 2025Sicilia Game Expo 2025: tra K-Pop, Goldrake e realtà virtuale - Dalle mitiche sigle di Naruto, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, fino al suo ultimo singolo “Uno di Noi” – tratto dall’album omonimo pubblicato nel 2024 in collaborazione con Max Longhi – il suo live ... Scrive livesicilia.it

SICILIA GAME EXPO 2025: SI GIOCA! - La marciatrice azzurra ha conquistato l’argento sulle strade di Tokyo nella prima giornata della ventesima ... Come scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Game Expo 2025