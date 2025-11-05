Sicilia Game Expo 2025
Pronti, partenza, via! L’abbiamo detto tutti, da bambini, prima di incominciare un gioco. E proprio il gioco, in tutte le sue forme, sarà il protagonista della seconda edizione di Sicilia Game Expo, che si svolgerà a SiciliaFiera, Misterbianco, i prossimi 15 e 16 novembre nei padiglioni B1, B2 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sicilia Game Expo 2025 15-16 NOVEMBRE 2025 SiciliaFiera - Misterbianco (CT) Biglietti disponibili sul nostro sito www.siciliagameexpo.eu Tra gli ospiti di quest'anno, avremo con noi il mangaka "lupiniano" Andrea Yuu Dentuto! Tra le tante sorpre - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia Game Expo 2025: tra K-Pop, Goldrake e realtà virtuale - Dalle mitiche sigle di Naruto, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, fino al suo ultimo singolo “Uno di Noi” – tratto dall’album omonimo pubblicato nel 2024 in collaborazione con Max Longhi – il suo live ... Scrive livesicilia.it
SICILIA GAME EXPO 2025: SI GIOCA! - La marciatrice azzurra ha conquistato l’argento sulle strade di Tokyo nella prima giornata della ventesima ... Come scrive mondopalermo.it