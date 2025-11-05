Si trasferisce a Milano per lavoro e scompare | da due settimane si cerca la 18enne Ambra Fabbri
Da due settimane si cerca la 18enne Ambra Fabbri: due mesi fa si era trasferita da Ferrara a Milano dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. Da giorni il suo telefono è spento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
