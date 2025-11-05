Si sciopera ancora alla Motovario di Formigine | Non vogliamo lavorare in una caserma
Oggi i lavoratori della Motovario di Formigine - multinazionale di oltre 400 dipendenti, tra i leader mondiale nella produzione di motoriduttori - hanno incrociato nuovamente le braccia per 4 ore durante lo sciopero indetto dalla Rsu e dai sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl contro la decisione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
