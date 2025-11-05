Si rinforza l’anticiclone | tempo soleggiato fino a giovedì con locali nebbie
Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Un campo di alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile sulla nostra regione per alcuni giorni, ma aumenterà il rischio di nebbie lungo le pianure. Rapido aumento anche dei livelli di inquinamento, specialmente all’interno e in prossimità delle grandi città, che entro fine settimana raggiungeranno valori molto elevati. Ecco come sarà il meteo a Bergamo. Mercoledì 5 novembre 2025 Tempo previsto: sereno o poco nuvoloso su tutti i settori e per l’intera giornata, con foschie lungo le valli, specialmente in mattinata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
