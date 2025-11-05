Bergamo, 5 novembre 2025 – "Fragranti fior non coglie chi non li sa educar, si può picchiar la moglie, non la si de' accoppar. Quando indocili alle busse mi si vuol disobbedir, io con due carezze russe l'ordin so ristabilir". Ed è subito polemica. La citazione è parte dello spettacolo Deux Hommes et Une Femme, Due uomini e una donna, messo in cartellone in città dal Donizetti Opera Festival. Ma Movimento delle Donne Bergamo, Rete bergamasca contro la violenza di genere e Donne in Nero, tutte di Bergamo, non ci stanno e firmano una lettera aperta al direttore artistico del Donizzetti Opera Festival, chiedendo un intervento diretto: u na presa di distanza dalla violenza prima di ogni rappresentazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Si può picchiar la moglie, non la si de' accoppar”: polemica sul Donizetti Opera Festival. “Il teatro prenda le distanze”