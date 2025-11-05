Si può contrastare l' Alzheimer con iniziative nuove e creative come il giardino sensoriale proposto dalla cooperativa Medihospes

Che risposta può dare Medihospes a chi soffre di Alzheimer? "Sappiamo tutti che non esiste un farmaco che blocca il progresso della malattia", risponde Luigi Grimaldi, direttore dell'ufficio sviluppo di Medihospes, "ma sappiamo anche che si deve lavorare sulle capacità cognitive conservate di ciascun malato, attraverso interventi e terapie non farmacologiche, tra cui la stimolazione dei sensi. E dobbiamo farlo con convinzione, perché l'Alzheimer e, in generale, il decadimento cognitivo, è una delle principali sfide sociosanitarie attuali e future". Parte da qui il lavoro quotidiano di Medihospes all'interno dei Centri diurni per malati di Alzheimer, dove la progettazione e la realizzazione di giardini sensoriali crea spazi terapeutici che ottengono un miglioramento importante della sfera comportamentale.

