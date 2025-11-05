Si presenta in corte Dandini il comitato ' Remigrazione e Riconquista' | Hanno aderito 30 consiglieri in Italia
Si terrà nella serata di venerdì 7 novembre a Cesena, in Corte Dandini, alle ore 20 al Ristorante Donini, la presentazione del Comitato ‘Remigrazione e Riconquista’. “Dopo Firenze, Brescia, Bergamo, Trento, Novara – oltre alle periferie romane – arriva l’adesione dei movimenti identitari. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
