Si potenzia l' organico della guardia di finanza | in arrivo 24 militari al comando provinciale

Latinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si potenzia ancora l'organico delle Fiamme gialle del comando provinciale di Latina. Nel corso degli ultimi mesi sono stati assegnati alla provincia 24 nuovi finanzieri, collocati nei vari reparti territoriali. Si tratta di 12 nuovi ispettori, tre sovrintendenti, tre graduati e sei neofinanzieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Guardia di Finanza Catanzaro, arrivano 15 nuovi ispettori per rafforzare i reparti territoriali - Quindici nuovi marescialli della Guardia di Finanza assegnati al Comando provinciale di Catanzaro. Secondo catanzaroinforma.it

COMANDO FINANZA PESCARA: QUATTRO NUOVI MARESCIALLI ENTRANO NELL’ORGANICO PROVINCIALE - PESCARA – Il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Pescara ha ricevuto oggi quattro giovani Marescialli provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti L’Aquila, al termine della freq ... Lo riporta abruzzoweb.it

potenzia organico guardia finanzaGuardia di Finanza, rinforzi in arrivo. Assegnati ventidue nuovi ispettori - In servizio nei reparti operativi alle sedi di Perugia, Terni, Assisi, Città di Castello, Foligno, Orvieto e Spoleto . Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Potenzia Organico Guardia Finanza