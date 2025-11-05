Si potenzia l' organico della guardia di finanza | in arrivo 24 militari al comando provinciale
Si potenzia ancora l'organico delle Fiamme gialle del comando provinciale di Latina. Nel corso degli ultimi mesi sono stati assegnati alla provincia 24 nuovi finanzieri, collocati nei vari reparti territoriali. Si tratta di 12 nuovi ispettori, tre sovrintendenti, tre graduati e sei neofinanzieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
