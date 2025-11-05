Sì no forse in ogni caso il centrosinistra ha paura di sbagliare sul referendum

Scatta già il meccanismo delle adesioni al comitato per il Sì, a quello per il No e politici, giuristi, intellettuali, scrittori, attori e quant’altro vanno riempiendo le curve del referendum sulla separazione delle carriere. Tra i dottori della legge, i duelli s’infervorano, anche tra giuristi progressisti: ieri Luciano Violante ha perorato il No sul Corriere della Sera e Augusto Barbera la causa del Sì sul Foglio, due dotti testi tali che il cittadino digiuno di leggi e commi si può essere dapprima convinto delle argomentazioni violantiane e poi anche da quelle barberiane. Se poi il dilemma da giuridico diventa politico, va ancora peggio, come ha scritto su Linkiesta Francesco Cundari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

