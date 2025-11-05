Si mette a sedere sul ponte della Ribussolaia | salvata dalla polizia

Polizia, carabinieri e un’ambulanza. Un dispiegamento così consistente di forze dell’ordine non si era mai visto a Chianciano negli ultimi tempi. Almeno non di tale portata. E’ apparso chiaro da subito, a tutti, che era successo qualcosa di importante. Sicuramente di grave. L’allarme, prima ad arrivare sul posto la volante del commissariato di Chiusi-Chianciano, poco prima delle 22. Qualcuno è sceso in strada, altri si sono affacciati. Teatro dell’episodio, risolto brillantemente dai poliziotti, il viadotto della Ribussolaia. Inaccessibile ormai da anni alle macchine, completamente avvolto nel buio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

