Si era auto-radicalizzato Terrorismo islamico Arrestato minorenne residente in Lomellina

VIGEVANO (Pavia) Da almeno un anno aveva aderito a un circuito telematico internazionale dedito alla propaganda della Jihad e del martirio. Nelle prime ore del mattino di ieri i carabinieri del Ros, il Raggruppamento Operativo Speciale in collaborazione coi colleghi dei comandi provinciali di Milano e Pavia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano su richiesta della Procura per i Minorenni, nei confronti di un minorenne di origine tunisina residente in Lomellina, per propaganda jihadista: grazie a manuali acquistati online, si sarebbe addestrato all’uso di esplosivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si era auto-radicalizzato. Terrorismo islamico. Arrestato minorenne residente in Lomellina

Altri contenuti sullo stesso argomento

Minorenne arrestato in un'operazione anti-terrorismo tra Milano e Pavia: si era radicalizzato jiadista #antiterrorismo #milano - facebook.com Vai su Facebook

Si era auto-radicalizzato. Terrorismo islamico. Arrestato minorenne residente in Lomellina - Il giovane si era addestrato all’uso degli esplosivi manifestando l’intenzione di voler andare a combattere nell’area di conflitto in Medio Oriente. Si legge su msn.com

Terrorismo, propaganda jihadista e istruzioni per costruire bombe artigianali: ragazzino arrestato - Un ragazzino di origine tunisine residente a Pavia è finito al centro di un'indagine del Ros (Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri) di Milano. Lo riporta milanotoday.it

Arrestato un minorenne nel Pavese: dall’anno scorso aveva aderito alla Jihad - E' successo questa mattina in provincia di Pavia: i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo minorenne, di origini tunisine, che dal 2024 si è auto- Come scrive settenews.it