Si è vendicata così Martina De Ioannon gesto drastico dopo la puntata di Uomini e Donne

Il clima a Uomini e Donne si è fatto incandescente dopo l’ultima puntata andata in onda il 4 novembre. Al centro delle polemiche c’è Martina De Ioannon, ex tronista romana tornata in studio per confermare la sua storia con Gianmarco Steri e ribadire la fine del legame con Ciro Solimeno. Quello che doveva essere un momento di chiarimento si è però trasformato in un confronto carico di tensione, segnato dagli attacchi duri di Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti, infatti, hanno messo in discussione la sincerità di Martina, insinuando dubbi sui tempi esatti della rottura con Ciro e sull’inizio della nuova relazione con Gianmarco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it