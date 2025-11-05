Si è spento il sorriso di Antonella Fontana
E’ venuta a mancare nella notte, tra lunedì e martedì, nella sua casa a Marsiliana, Antonella Fontana, 55 anni. La donna, da lunedì mattina, ha iniziato a sentirsi male e durante la notte la situazione è precipitata. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici che sono arrivati nella sua casa chiamati dal fratello. A Marsiliana è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso ma per Antonella non c’era più niente da fare. Antonella Fontana lascia la mamma Letizia, il fratello Paolo e i figli Manuel (che venerdì farà il giuramento all’Accademia Militare) e Diego. La donna, che era una delle custodi del campo sportivo dove gioca la squadra che milita nel campionato di Seconda categoria, era anche una dele storiche dirigenti del sodalizio presieduto da Tiziana Tundo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
