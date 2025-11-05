Il dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2025 si accende con una sorta di guerra fredda che coinvolgerebbe due delle protagoniste più discusse di questa edizione. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, Nancy Brilli avrebbe avviato un’operazione di controllo meticoloso sullo spazio televisivo concesso alle concorrenti, in particolare a Barbara d’Urso. L’attrice avrebbe fatto cronometrare da terze persone i minutaggi dedicati alla conduttrice durante le puntate del programma di Rai Uno, ritenendo che lo spazio a lei riservato sia inferiore rispetto a quello di altre colleghe. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Si è rivolta a un avvocato” – Nancy Brilli a Ballando in “guerra” con un’altra concorrente: ecco perché