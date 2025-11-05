Sì della Camera al ritorno delle province | i primi nomi per la presidenza
Nuovo passo avanti per riportare le Province in Friuli Venezia Giulia, dopo che l'allora presidente della Regione, Debora Serracchiani, le abolì, unica regione in tutta Italia. Il 5 novembre, infatti, alla Camera con 228 voti favorevoli, 78 contrari e 6 astenuti, l'assise ha approvato in seconda. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
