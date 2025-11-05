Sì della Camera al ritorno delle province | i primi nomi per la presidenza

Pordenonetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo passo avanti per riportare le Province in Friuli Venezia Giulia, dopo che l'allora presidente della Regione, Debora Serracchiani, le abolì, unica regione in tutta Italia. Il 5 novembre, infatti, alla Camera con 228 voti favorevoli, 78 contrari e 6 astenuti, l'assise ha approvato in seconda. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Ritorno delle Province in Friuli Venezia Giulia, terzo atto - Stamattina dibattito alla Camera sulla riforma dello Statuto della Regione, legge costituzionale la cui modifica richiede 4 ... Lo riporta rainews.it

Ritorno delle Province, si accende il dibattito politico - Si accende il dibattito dopo l'approvazione nella Commissione Affari Costituzionali alla Camera, della modifica dello Statuto del Friuli Venezia Giulia in merito alla legge elettorale sui Comuni e ... Riporta rainews.it

Ritorno delle province, l’apertura del governo alla Lega: ok all’elezione diretta ma prima servono le risorse - Nel pieno dello scontro tra alleati sull’Autonomia, la Lega rilancia sul ritorno alle elezioni delle province, abolito dalla legge Delrio nel ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: S236 Camera Ritorno Province