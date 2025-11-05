Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Massari di San Giovanni in Marignano

5 nov 2025

Si alza il sipario sulla stagione teatrale 20252026 del Teatro Massari. Quest’anno, però, i grandi artisti che si alterneranno sul palcoscenico, lo faranno in un ambiente rinnovato.Grazie, infatti, al bando al Bando PR-FESR 2021-2027 – per il sostegno all’innovazione e agli investimenti delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

