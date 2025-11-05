Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Massari di San Giovanni in Marignano
Si alza il sipario sulla stagione teatrale 20252026 del Teatro Massari. Quest’anno, però, i grandi artisti che si alterneranno sul palcoscenico, lo faranno in un ambiente rinnovato.Grazie, infatti, al bando al Bando PR-FESR 2021-2027 – per il sostegno all’innovazione e agli investimenti delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Novembre al Teatro al Parco! Il sipario si alza su un mese pieno di emozioni, tra spettacoli di prosa e domeniche tutte dedicate alla magia del teatro. Scorri il carosello e lasciati ispirare dai nostri appuntamenti imperdibili! Tutti i dettagli su www.solaresdelle - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni in Marignano, si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Massari - Quest’anno, però, i grandi artisti che si alterneranno sul palcoscenico, lo faranno in ... Riporta chiamamicitta.it
Si alza il sipario sulla stagione teatrale: il programma degli spettacoli - Ritorna la stagione teatrale al Teatro Castagnoli di Scansano, in provincia di Grosseto: il programma degli spettacoli ... Secondo msn.com
San Giovanni in Marignano, ecco la nuova stagione del Teatro Massari - Quest’anno, però, i grandi artisti che si alterneranno sul palcoscenico, lo faranno in un ambiente rinnovato. Secondo newsrimini.it