Si accendono oggi le due zone rosse di Modena primi controlli in mattinata
A partire da oggi, 5 novembre, e fino al 5 febbraio 2026 saranno in vigore le limitazioni decise dal prefetto nelle cosiddette “zone rosse”. La prefettura - come annunciato nei giorni scorsi in occasione di una riunione del Comitato per la sicurezza - ha infatti deciso di attivare anche all'ombra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
