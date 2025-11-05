Shock nel tennis l'ex Top 100 Van Scheppingen condannato al carcere per aver abusato dei suoi allievi
L'ex tennista olandese Dennis Van Scheppingen, che è stato numero 72 al mondo, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per aver abusato sessualmente di due suoi allievi, di cui uno minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
