Shock nel tennis l'ex Top 100 Van Scheppingen condannato al carcere per aver abusato dei suoi allievi

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tennista olandese Dennis Van Scheppingen, che è stato numero 72 al mondo, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per aver abusato sessualmente di due suoi allievi, di cui uno minorenne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

