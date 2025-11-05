Shein nella bufera in Francia governo verso sospensione sito dopo il caso bambole
(Adnkronos) – Il premier francese, Sébastien Lecornu, ha avviato una procedura di "sospensione" in Francia della piattaforma del distributore cinese Shein "per il tempo necessario" affinché quest’ultima si conformi alle leggi del Paese. La decisione arriva dopo il caso delle bambole pedopornografiche in vendita sul suo sito. "Su istruzione del Primo Ministro, il governo – si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
