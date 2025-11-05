Shein nella bufera in Francia governo verso sospensione sito dopo il caso bambole

Periodicodaily.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il premier francese, Sébastien Lecornu, ha avviato una procedura di "sospensione" in Francia della piattaforma del distributore cinese Shein "per il tempo necessario" affinché quest’ultima si conformi alle leggi del Paese. La decisione arriva dopo il caso delle bambole pedopornografiche in vendita sul suo sito. "Su istruzione del Primo Ministro, il governo – si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

shein bufera francia governoShein nella bufera in Francia, governo verso sospensione sito dopo il caso bambole - Il premier francese, Sébastien Lecornu, ha avviato una procedura di "sospensione" in Francia della piattaforma del distributore cinese Shein "per il tempo necessario" affinché quest’ultima si conformi ... Secondo adnkronos.com

shein bufera francia governoLecornu sospende il portale di Shein in Francia - Protesta al Bhv di Parigi per l'apertura del primo negozio fisico della piattaforma, 'vergogna' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

shein bufera francia governoScandalo delle bambole gonfiabili su Shein in Francia, critiche per l'aspetto infantile e stop all'e-commerce - La Francia contro Shein: vendita di bambole sessuali con aspetto infantile, indagine aperta e azienda cinese sotto osservazione dall'Unione Europea ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Shein Bufera Francia Governo