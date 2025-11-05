Shein apre il suo primo negozio a Parigi nel mezzo dello scandalo sulle bambole sessuali dall' aspetto di bambine

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le polemiche per la vendita di bambole sessuali dall'aspetto infantile, alle 13 di mercoledì 5 novembre il primo negozio fisico di Shein ha aperto nel cuore di Parigi. Centinaia le persone in coda prima dell'apertura dei cancelli davanti al Bhv Marais, grande magazzino tra i più noti e. 🔗 Leggi su Today.it

