Shein apre il suo primo negozio a Parigi nel mezzo dello scandalo sulle bambole sessuali dall' aspetto di bambine
Tra le polemiche per la vendita di bambole sessuali dall'aspetto infantile, alle 13 di mercoledì 5 novembre il primo negozio fisico di Shein ha aperto nel cuore di Parigi. Centinaia le persone in coda prima dell'apertura dei cancelli davanti al Bhv Marais, grande magazzino tra i più noti e. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
12 milioni di pacchi al giorno. ? L’ultra fast fashion è ovunque — e ora arriva anche nel cuore di Parigi. Mentre Shein apre il suo primo negozio fisico in Francia, l’Italia prova a mettere un freno a una valanga di abiti low cost che distrugge il pianeta e la con - facebook.com Vai su Facebook
Shein era già piuttosto malvisto in Francia: da oggi probabilmente di più: - X Vai su X
Shein apre il suo primo negozio a Parigi nel mezzo dello scandalo sulle bambole sessuali dall'aspetto di bambine - Centinaia di persone in coda, decine di agenti e attiviste hanno accolto lo schiudersi dei cancelli del primo store fisico del colosso cinese. Come scrive europa.today.it
Shein apre il primo negozio mondiale a Parigi. Ma la battaglia non è finita... - commerce cinese è anche finito sotto i riflettori della Magistratura. Da distribuzionemoderna.info
Il sito di abbigliamento cinese Shein aprirà a Parigi il suo primo negozio fisico permanente - commerce cinese che vende abbigliamento economico e di bassa qualità, ha detto che aprirà il suo primo negozio fisico permanente a Parigi. Come scrive ilpost.it