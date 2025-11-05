Shein a Parigi apre il negozio mentre ancora infuria la polemica sulle bambole gonfiabili

Shein apre il suo primo negozio a Parigi. Nonostante le polemiche che hanno preceduto la sua apertura, annunciata il 1° ottobre scorso, il colosso cinese di abbigliamento ha aperto ufficialmente alle 13 di oggi, 5 novembre, il suo store presso il grande magazzino BHV Marais della capitale francese. Il presidente della Société des Grands Magasins (SGM), Frédéric Merlin, ha ribadito nei giorni scorsi la sua determinazione a proseguire questa partnership nonostante le numerose critiche. Politici, consumatori e altri operatori del mercato hanno denunciato il modello di Shein, basato sulla moda ultra-veloce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Shein, a Parigi apre il negozio mentre ancora infuria la polemica sulle bambole gonfiabili

