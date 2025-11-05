She-cession | l’America che perde le donne
Negli Stati Uniti, oltre 600 mila donne hanno lasciato il lavoro retribuito in un solo anno. Un numero da non sottovalutare, quasi invisibile nella quotidianità dei titoli economici, ma preoccupante se letto in prospettiva sociale. Il tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro è sceso dal 57,7% al 56,9%: un ritorno al passato che gli . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
