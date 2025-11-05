Sgominata banda specializzata nei furti d’auto | cinque arresti

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone (4 in carcere ed una agli arresti domiciliari, di età compresa tra i 20 ed i 44 anni ), ritenuti gravemente indiziati – allo stato delle indagini – di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio, in particolare di autovetture – nel periodo marzo giugno 2025. Il provvedimento restrittivo è stato adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sgominata banda specializzata nei furti d’auto: cinque arresti

