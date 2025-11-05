Sgomberata l' area ricettacolo di disperati a Torino Barriera di Milano portate via tende e masserizie

L'area delle Ferrovie dello Stato compresa tra via Fossata e corso Venezia a Torino, da tempo ricettacolo di spacciatori, tossicodipendenti e disperati, è stata sgomberata e liberata dalle masserizie e dalle tende che gli occupanti utilizzavano per bivaccare notte e giorno nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it