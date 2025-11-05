Nel disegno di legge che Fratelli d’Italia spinge in Parlamento – e nel decreto che potrebbe anticiparlo – la casa diventa un conto da chiudere con la fretta delle scadenze. L’inquilino moroso riceve un ordine di pagamento entro quindici giorni; se non riesce, lo sgombero scatta in sette e l’intera procedura si chiude in trenta. Non più davanti a un giudice, ma a una nuova Autorità per l’esecuzione degli sfratti incardinata al Ministero della Giustizia. È un trasferimento di potere silenzioso e decisivo: la fase in cui si decide chi resta e chi va via migra dall’aula di udienza a un ufficio amministrativo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sfratti veloci, inquilini morosi fuori in 30 giorni: il piano del governo che salta il giudice e ignora le famiglie