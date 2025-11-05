Settore Giovanile Juve doppio Pipitò e Salvai | l’Italia Under 16 ne fa 6 all’Ucraina Ecco come sono andati i bianconeri impegnati nel match amichevole
di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, Pipitò e Salvai segnano anche in Nazionale Under 16: la prestazione e il recap di tutti i bianconeri contro i coetanei dell’Ucraina a Coverciano. Il 6 novembre il replay della partita amichevole. Continua il momento magico per due giocatori della Juventus Under 16: dopo le prestazioni favolose in magia bianconera, Pipitò e Salvai si sono ripetuti anche con la casacca della Nazionale. L’Italia di Pasqual in questi giorni è impegnata in un doppio test amichevole contro l’Ucraina e la prima delle due amichevoli, andata in scena il 4 novembre, è stata un successo a tinte azzurre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
