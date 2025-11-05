Settimana del baratto | sono 9 bed and brekfast tra novarese e Vco in cui soggiornare gratis

Novaratoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la Settimana del baratto, l’iniziativa lanciata da Bed-and-Breakfast.it, che, dal 17 al 23 novembre, permetterà di soggiornare in centinaia di b&b italiani senza usare denaro, ma offrendo in cambio beni, servizi o competenze.Oltre 600 strutture hanno confermato la loro adesione in tutta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Settimana del Baratto 2025, dormi gratis se sai fare questo: i servizi più richiesti dalle strutture italiane - Torna la Settimana del Baratto, l'occasione per chi vuole soggiornare gratis – ma quali sono, oggi, i lavori più richiesti dalle strutture? Scrive viagginews.com

Cerca Video su questo argomento: Settimana Baratto Sono 9