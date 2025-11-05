Settimana del baratto | sono 9 bed and brekfast tra novarese e Vco in cui soggiornare gratis
Torna la Settimana del baratto, l’iniziativa lanciata da Bed-and-Breakfast.it, che, dal 17 al 23 novembre, permetterà di soggiornare in centinaia di b&b italiani senza usare denaro, ma offrendo in cambio beni, servizi o competenze.Oltre 600 strutture hanno confermato la loro adesione in tutta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Settimana del Baratto, soggiorna gratis nei B&B: come offrire le tue abilità in cambio di una vacanza - X Vai su X
Tra le colline di Figline Valdarno c’è un luogo dove il tempo segue ancora il ritmo della terra: Podere La Casellina. Un’antica casa colonica toscana, dove l’accoglienza profuma di olio nuovo e legna appena tagliata. Per la Settimana del Baratto, il podere ap - facebook.com Vai su Facebook
Settimana del Baratto 2025, dormi gratis se sai fare questo: i servizi più richiesti dalle strutture italiane - Torna la Settimana del Baratto, l'occasione per chi vuole soggiornare gratis – ma quali sono, oggi, i lavori più richiesti dalle strutture? Scrive viagginews.com