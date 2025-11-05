Sestriere a Casa Olimpia la nuova biblioteca comunale | La più alta d' Italia
Inaugurata a Sestriere la nuova sede della biblioteca comunale più alta d’Italia, ospitata al piano terra di Casa Olimpia. Un edificio storico e carico di storia: quella che era un tempo la ex casa cantoniera dell’allora Provincia di Torino, ricostruita in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
