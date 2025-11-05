Sesso nella caserma dei carabinieri | È stato un rapporto consensuale

Accusato di violenza sessuale, che si sarebbe consumata all’interno di una caserma dei carabinieri. I fatti risalgono al 2023. Fine agosto. Appesa a un filo sottile la sorte di un carabiniere cesenate di 47 anni (temporaneamente sospeso dal lavoro) accusato da una cesenate 30enne e sotto processo per violenza sessuale e concussione. L’uomo rischia una condanna a sette anni e un mese. É quanto richiesto dal pubblico ministero Andrea Marchini alla scorsa udienza in tribunale a Forlì. Ieri nell’aula del giudice per l’udienza preliminare Elisabetta Giorgi, i difensori dell’imputato (gli avvocati Alessandro Pinzari e Piero Porciani) hanno chiesto l’assoluzione per il loro cliente che ha sempre negato ogni addebito e ha negato fermamente che ci sia stata una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

