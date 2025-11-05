Sesso in auto a 140 all’ora fermati dalla polizia dopo inseguimento

(Adnkronos) – Fanno sesso in auto mentre viaggiano in autostrada a 140 all'ora. Una coppia impegnata è stata fermata dalla polizia in Germania su un'autostrada della Renania Settentrionale-Vestfalia. Le forze dell'ordine sono intervenute per bloccare il veicolo che, secondo le segnalazioni, procedeva in maniera irregolare tra le corsie. L'emittente N-tv documenta l'operazione effettuata lunedì dagli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com