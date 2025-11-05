Sesso con 14enni la maestra assolta | Sono stata con diversi mi cercavano loro Ero attratta dal loro sguardo

Daniela Casulli era rapita dal viso e dallo sguardo dei 14enni: «Non è lo stesso di un ragazzo di 25 anni o più». Forse anche per questo erano i ragazzini che la cercavano. Sapevano che da lei la porta la trovavano aperta: foto e video intimi, videochiamate fino a incontri di persona per consumare un rapporto che la Corte d’Appello di Bari ha certificato essere consenziente. Con quanti minorenni si è frequentata? Difficile dirlo. Anzi, come la stessa maestra pugliese ha confessato alle Iene: « Diversi ». L’assoluzione e i rapporti con minori: «Mi cercavano loro, sapevano cosa potevo dargli». Condannata a sette anni e tre mesi in primo grado per produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne, assolta in secondo grado perché il fatto non costituisce reato. 🔗 Leggi su Open.online