Sesso a 140 km h | follia in autostrada l' auto procede a zigzag tra le corsie
In Germania un uomo e una donna sono balzati agli onori delle cronache dopo essere stati sorpresi a fare sesso in auto mentre viaggiavano a 140 kmh, sull'autostrada A1, nello Stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia. L'episodio richiama alla mente la scena cult del film "Viaggi di. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DIEGO FUSARO: In Francia diventa obbligatorio il consenso per fare sesso! - facebook.com Vai su Facebook
Automobilista ha rapporti sessuali durante la guida a 140 km/h sulla A1: la polizia ferma una coppia - La situazione potrebbe rivelarsi complicata per l'autista: dovrà rispondere di accuse penali per intralcio pericoloso alla circolazione stradale ... Secondo msn.com