Servizi per i pazienti oncologici | nuovo progetto a San Pietro Vernotico

Venerdì 7 novembre 2025 si terrà a San Pietro Vernotico l’iniziativa pubblica di presentazione del progetto “Servizi di rafforzamento in favore degli utenti oncologici e delle loro famiglie”. L'incontro si svolgerà presso l'aula consiliare, in piazza Giovanni Falcone, a partire dalle ore 17:30. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

