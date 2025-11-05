Serie C Il calendario delle gare nella 17ª giornata Sabato per la Pianese sfida con il Rimini

La Lega Pro ha reso noti date e orari delle gare di campionato dalla 17.ma giornata del girone di andata alla prima del girone di ritorno. Di seguito il programma delle partite in cui sarà impegnata la Pianese. Diciassettesima giornata: Pianese-Gubbio, sabato 6 dicembre alle 14,30; 18ma giornata: Juventus Next Gen-Pianese, venerdì 12 dicembre alle 20,30; 19ma giornata: Pianese-Ternana, domenica 21 dicembre alle 14,30; 20ma giornata: Pianese-Ascoli, sabato 3 gennaio alle 14,30. Intanto Simeoni e compagni, dopo il buon pareggio ottenuto sul campo del Pineto, figlio di una prestazione coraggiosa e che avrebbe meritato anche migliore sorte, proseguono la preparazione, per farsi trovare pronti al prossimo appuntamento: nel mirino l'incontro con il Rimini, in programma sabato al Comunale, con calcio di inizio alle 17,30.

