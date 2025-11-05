Serie B il gol è globale | 12 nazioni a segno Dopo l' Italia l' Albania primeggia con 13 reti

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai 5 gol del 18enne Popov (Empoli) scappato dalla guerra in Ucraina, a quelli dei gemelli Shpendi: la serie B è un campionato multietnico, con il Venezia leader per numero di stranieri in rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serie b il gol 232 globale 12 nazioni a segno dopo l italia l albania primeggia con 13 reti

© Gazzetta.it - Serie B, il gol è globale: 12 nazioni a segno. Dopo l'Italia, l'Albania primeggia con 13 reti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie b gol 232RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Samp cade in casa! Diretta gol live score (oggi 2 novembre 2025) - Risultati Serie B, classifica: il campionato cadetto &#232; ancora protagonista domenica 2 novembre, con le cinque partite dell'undicesima giornata. Scrive ilsussidiario.net

Serie B, Monza-Spezia 1-0: Ravanelli sfrutta un clamoroso errore di Sarr - La squadra di Bianco conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato ed &#232; sola al secondo posto della classifica. Si legge su ilcittadinomb.it

serie b gol 232RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Vittorie di Venezia e Catanzaro! Diretta gol live score (oggi 29 ottobre 2025) - Risultati Serie B, classifica: la decima giornata del campionato cadetto prevede un turno infrasettimanale, ecco le partite del 29 ottobre. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Serie B Gol 232