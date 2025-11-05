Serie B il gol è globale | 12 nazioni a segno Dopo l' Italia l' Albania primeggia con 13 reti
Dai 5 gol del 18enne Popov (Empoli) scappato dalla guerra in Ucraina, a quelli dei gemelli Shpendi: la serie B è un campionato multietnico, con il Venezia leader per numero di stranieri in rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
