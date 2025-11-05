Serie A1 Il Follonica torna in pista | arriva il Monza Al Capannino rientrano anche i tifosi
Il ' Capannino ' torna a ad ospitare il pubblico (dopo due giornate di squalifica) perchè oggi alle 20.45 l' Innocenti Follonica torna in pista per l'anticipo della sesta giornata tra Follonica e Monza. Si anticipa a causa delle Coppe Europee: Monza infatti sarà impegnato in Wse Cup contro il Voltregà. Il Follonica, dopo la sconfitta di sabato sera contro il Cgc Viareggio, dovrebbe recuperare anche Davide Banini, fermo a causa di noie muscolari. Il capitano si è allenato e dunque sarà a disposizione. Il Monza, squadra rivelazione che veleggia a 13 punti al secondo posto, arriva in Maremma con l'obiettivo di fare bottino pieno ma i ragazzi di Silva sono reduci comunque da una bella prestazione su una pista storicamente difficile come il Palabarsacchi nonostante il ko.
