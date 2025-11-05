Serie A gli arbitri dell’undicesima giornata | Zufferli e Manganiello per i big match

Sabato pomeriggio il derby della Mole tra Juventus e Torino, mentre domenica il posticipo mette di fronte Inter e Lazio Sono stati designati gli arbitri dell’undicesima giornata del campionato di Serie A che si apre venerdì con l’anticipo tra le neopromosse Pisa e Cremonese che sarà diretto da Marcenaro. Sabato aperitivo sotto la Mole con il derby tra Juventus e Torino che è stato affidato a Zufferli. L’arbitro Zufferli designato per Juve-Torino (foto Ansa) – Calciomercato.it Domenica pomeriggio i campioni d’Italia del Napoli fanno visita al Bologna, una sfida dal sapore europeo che sarà arbitrata da Chiffi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

