Serie A – Designazioni arbitrali 11ª giornata
Gli arbitri che dirigeranno le gare in programma dal 7 al 9 novembre valide per l’11ª giornata di Serie A Enilive. Di seguito, i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 202526 in programma da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre. PISA – CREMONESE Venerdì 711 h.20.45 MARCENARO ALASSIO – GARZELLI IV: BONACINA VAR: SERRA AVAR: PRONTERA COMO – CAGLIARI Sabato 811 h. 15.00 PEZZUTO TEGONI – CAVALLINA IV: PERRI VAR: AURELIANO AVAR: FOURNEAU LECCE – H. VERONA Sabato 811 h. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
?AIA Sez. Lamezia Terme DESIGNAZIONI REGIONALICOPPA ITALIA SERIE C C/5 Presentiamo le designazioni arbitrali dei lametini Vincenzo Mazza e Giovanna Zubba che scenderanno in campo domani alle ore 15:00 rispettivamente per Icierre La - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, le designazioni dell’11ª giornata: Zufferli arbitra il Derby della Mole - Le designazioni arbitrali dell'11ª giornata di Serie A: le scelte dell'AIA per il Derby della Mole e Inter- Segnala gianlucadimarzio.com
Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata, tutte le designazioni: Zufferli per Juventus-Torino, Manganiello per Inter-Lazio - Resi noti gli arbitri dell'undicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre ... Secondo sport.virgilio.it
Inter-Lazio, la designazione arbitrale: gara affidata a Manganiello. I precedenti… - La designazione arbitrale per la partita di domenica a San Siro tra nerazzurri e biancocelesti valida per l’undicesima giornata di Serie A ... Secondo msn.com