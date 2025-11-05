Serie A – Designazioni arbitrali 11ª giornata
Gli arbitri che dirigeranno le gare in programma dal 7 al 9 novembre valide per l’11ª giornata di Serie A Enilive. Di seguito, i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 202526 in programma da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre. PISA – CREMONESE Venerdì 711 h.20.45 MARCENARO ALASSIO – GARZELLI IV: BONACINA VAR: SERRA AVAR: PRONTERA COMO – CAGLIARI Sabato 811 h. 15.00 PEZZUTO TEGONI – CAVALLINA IV: PERRI VAR: AURELIANO AVAR: FOURNEAU LECCE – H. VERONA Sabato 811 h. 🔗 Leggi su Parlami.eu
