Serenity – L’isola dell’inganno | la spiegazione del finale

Il film Serenity – L’isola dell’inganno spiegava che nulla era come sembrava e si concludeva con un finale a sorpresa diverso da quasi tutti gli altri. Il film di Steven Knight, stroncato dalla critica, sembrava un thriller tradizionale, ma un colpo di scena nell’atto finale sconvolge la struttura narrativa. Serenity – L’isola dell’inganno inizia con un primo piano degli occhi di un ragazzino, e da lì l’attenzione si sposta immediatamente su Matthew McConaughey nei panni di Baker Dill, una guida di pesca. Quando l’ex moglie di Baker, Karen ( Anne Hathaway ), si presenta, gli fa un’offerta che lui non può rifiutare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it