Serata di paura la sentenza Tentò di violentare la barista Condannato a due anni e mezzo
Avrebbe cercato di violentare una barista chiudendosi con lei all’interno del locale e spingendola con violenza verso il bagno. Un tentativo di abuso che non è andato a buon fine solo grazie all’intervento di due persone che hanno costretto l’uomo a desistere e fuggire. Ma non è andato molto lontano. È stato infatti rapidamente identificato dai carabinieri che lo hanno messo sotto indagine per quei fatti. La vicenda in questione risale al luglio del 2024 e si è definita ieri in tribunale davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli. Sentite le conclusioni delle parti, il gup ha condannato l’imputato a due anni e mezzo di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
