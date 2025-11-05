Serata di melodie jazz con la musicista Sara Jane Ghiotti

Il Club BRN di Forlimpopoli si trasforma in un locale jazz dal sapore internazionale ospitando per il suo primo live la cantante e arrangiatrice anglo-sammarinese Sara Jane Ghiotti, che giovedì 20 novembre dalle ore 21 accenderà l’atmosfera del Club accompagnata per l’occasione da Simone Migani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

