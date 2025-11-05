Serata di melodie jazz con la musicista Sara Jane Ghiotti
Il Club BRN di Forlimpopoli si trasforma in un locale jazz dal sapore internazionale ospitando per il suo primo live la cantante e arrangiatrice anglo-sammarinese Sara Jane Ghiotti, che giovedì 20 novembre dalle ore 21 accenderà l’atmosfera del Club accompagnata per l’occasione da Simone Migani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Una serata che non dimenticheremo Lunedì 27 ottobre i ragazzi e le ragazze dell’Orchestra Giovanile Milano 5 hanno suonato a fianco di Giovanni Sollima in un concerto davvero straordinario! Dalle melodie balcaniche al canto armeno, dalle canzoni rinas - facebook.com Vai su Facebook
A Barcellona serata jazz per l'Europa con presenza italiana - Serata jazz tutta al femminile a Barcellona per festeggiare la Giornata dell'Europa: il concerto, tenutosi ieri sera presso l'Institut français, è stato organizzato dalla rete Eunic (European Union ... Da ansa.it
Agli Atti una serata per ricordare il musicista jazz riminese Sam Gambarini - 00 al Teatro degli Atti di Rimini ci sarà una serata speciale per festeggiare Sam Gambarini, musicista jazz prematuramente scomparso lo scorso 31 agosto. msn.com scrive
Serata a tutto jazz al teatro dei Barnabiti - Tre musicisti giovani e talentuosi allieteranno la serata al teatro dei Barnabiti di via Garibaldi, nella proposta jazz curata dall'Auser di Voghera. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it