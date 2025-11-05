Serata di Halloween alla Vecchia Volpe | Ecco chi c' era le immagini
Serata di Halloween alla Vecchia Volpe, tra trucchi e maschere, carne ed hamburger, i microfoni di Dario al karaoke hanno viaggiato fino a tardi. Serata di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco il recap fotografico della super serata di HALLOWEEN!! Dolcetti, scherzetti, merende, maschere, divertimento ma soprattutto: tanti tanti sorrisi! Un grazie a tutti i nostri piccoli amici che hanno reso l'evento così speciale! #CohibaFertilia - facebook.com Vai su Facebook
Serata di Halloween alla Vecchia Volpe | Ecco chi c'era, le immagini - , tra trucchi e maschere, carne ed hamburger, i microfoni di Dario al karaoke hanno viaggiato fino a tardi. parmatoday.it scrive