Serafini Snals-Confsal | Firma del CCNL 2022–2024 atto di responsabilità ma ora servono risorse certe per il triennio 2025–2027
La firma del Contratto collettivo nazionale 2022–2024 del Comparto Istruzione e Ricerca rappresenta, per Elvira Serafini, segretario generale dello Snals-Confsal, “un atto di responsabilità verso i lavoratori”, ma non ancora un punto di arrivo. Al termine dell’incontro all’Aran, Serafini ha chiarito che “il contratto deve tornare ad essere uno strumento di dignità professionale, con norme che riconoscano il valore del lavoro educativo, amministrativo e scientifico”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
