Sequestrò imprenditore italiano in Russia Via al processo per l’uzbeko Lui | Estraneo
Imprenditore italiano rapito e tenuto sotto sequestro a scopo di estorsione in Russia, domani l’udienza del processo con giudizio immediato a carico di Rinat Umarov, quarantaquattrenne uzbeko, che in passato lavorava come faccendiere in quell’azienda. Questa storia – il fatto risale al 28 giugno dell’anno scorso – si colloca a Mosca e arriva fino a Imola: quel giorno infatti viene sequestrato Stefano Guidotti, imprenditore della Siad (con sede a Bergamo e con una filiale anche in Russia), originario di San Benedetto del Tronto, mentre passeggia sul viale Sadovaya-Triumfalnaya, a Mosca. I quattro rapitori lo caricano su un furgone e lo portano a 400 chilometri dalla capitale, a Brjansk, cittadina al confine con l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
