Sequestrati oltre 5 milioni a professionisti e imprese per frode fiscale tra Lazio Campania ed Emilia Romagna

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su delega della Procura della Repubblica di Piacenza, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, disposto d’urgenza, finalizzato alla confisca di beni, per un importo di oltre 5 milioni di euro, emesso nei confronti di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

