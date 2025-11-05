Separazione e diritti violati | padre denuncia la negata paternità vede la figlia solo un’ora a settimana

Avellinotoday.it | 5 nov 2025

A Cervinara, un padre in fase di separazione ha sollevato un grave problema che coinvolge il diritto di mantenere un rapporto stabile e continuativo con la figlia di due anni. L'uomo denuncia una serie di limitazioni ai propri diritti genitoriali, ritenendo che queste stiano compromettendo la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

