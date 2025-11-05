Separazione carriere Petrelli Camere Penali | Spiegheremo sì alla riforma no a scontro politico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "La separazione delle carriere ha una storia intimamente legata a quella delle Camere Penali. Già in passato avevamo raccolto 72mila firme per promuovere una riforma della giustizia in questo senso. Inevitabile che non ci impegnassimo per questa campagna per il sì. E ripeteremo l'esperienza facendo campagna. Spiegheremo il significato di questa riforma, cosa importante visto che il dibattito si sta polarizzando, diventando uno scontro tra politica e magistratura, tra maggioranza e opposizione" così Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali, a seguito della presentazione del Comitato per il Sì "Sì, è giusto". 🔗 Leggi su Open.online

