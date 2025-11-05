Separazione carriere Petrelli Camere Penali | Spiegheremo sì alla riforma no a scontro politico – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "La separazione delle carriere ha una storia intimamente legata a quella delle Camere Penali. Già in passato avevamo raccolto 72mila firme per promuovere una riforma della giustizia in questo senso. Inevitabile che non ci impegnassimo per questa campagna per il sì. E ripeteremo l'esperienza facendo campagna. Spiegheremo il significato di questa riforma, cosa importante visto che il dibattito si sta polarizzando, diventando uno scontro tra politica e magistratura, tra maggioranza e opposizione" così Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali, a seguito della presentazione del Comitato per il Sì "Sì, è giusto". 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Approvata la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, la maggioranza ora lavora per promuovere il referendum confermativo che potrebbe tenersi tra metà marzo e aprile 2026. Consumi: nonostante ottobre abbia visto un rallentamento dell’infl - facebook.com Vai su Facebook
Avremo sempre meno giustizia con la separazione delle carriere - X Vai su X
Separazione carriere, Petrelli (Camere Penali): "Spiegheremo sì alla riforma, no a scontro politico" - (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "La separazione delle carriere ha una storia intimamente legata a quella delle Camere Penali. Scrive quotidiano.net
Separazione delle carriere, continua lo scontro. Ciriani: «Grande errore da Anm politicizzare il referendum» - Nasce il comitato per SI’ al referendum di Unione delle Camere Penali Italiane: «Difendere il NO significa difendere lo status quo, un sistema che ha smarrito equilibrio e perso la fiducia dei cittadi ... Riporta msn.com
Separazione delle carriere dei magistrati, al via l'iter per il referendum. Come funziona e quali sono gli schieramenti - E' il quinto della storia della Repubblica: il primo fu quello che nel '46 cancellò la monarchia. Si legge su notizie.tiscali.it