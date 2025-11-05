Semplicemente Alicia la recensione | due amori una sola verità
La serie: Semplicemente Alicia, 2025. Creata da: Marta Betoldi, Esteban del Campo Bagu.. Cast: Marta Betoldi e Esteban del Campo Bagu.. Genere:: Commedia, dramma. Durata: 40 minuti circa19 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflxi. Trama: Alicia conduce una doppia vita perfettamente orchestrata: due case, due matrimoni, due uomini che rappresentano parti opposte della sua anima. Ma quando i confini iniziano a sovrapporsi, l’equilibrio che ha costruito con tanta cura vacilla irrimediabilmente. A chi è consigliato? A chi ama le storie sentimentali con un lato oscuro, dove il dramma convive con l’ironia e le relazioni vengono messe a nudo senza moralismi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Argomenti simili trattati di recente
Semplicemente Alicia - Da un lato c'è Alejo, il primo marito e uno scrittore di successo che ha scritto l'ultimo bestseller per cercare di comprenderla meglio. Come scrive repubblica.it