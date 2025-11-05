La serie: Semplicemente Alicia, 2025. Creata da: Marta Betoldi, Esteban del Campo Bagu.. Cast: Marta Betoldi e Esteban del Campo Bagu.. Genere:: Commedia, dramma. Durata: 40 minuti circa19 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflxi. Trama: Alicia conduce una doppia vita perfettamente orchestrata: due case, due matrimoni, due uomini che rappresentano parti opposte della sua anima. Ma quando i confini iniziano a sovrapporsi, l’equilibrio che ha costruito con tanta cura vacilla irrimediabilmente. A chi è consigliato? A chi ama le storie sentimentali con un lato oscuro, dove il dramma convive con l’ironia e le relazioni vengono messe a nudo senza moralismi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Semplicemente Alicia, la recensione: due amori, una sola verità